Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу более чем на 9%

В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал в Европу 9,4 млрд кубометров природного газа, что на на 0,8 млрд кубометров или на 9,3% больше чем годом ранее.

В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал в Европу 9,4 млрд кубометров природного газа, что на на 0,8 млрд кубометров или на 9,3% больше чем годом ранее.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики за 9 месяцев 2024 года.

Общий объем экспорта газа из Азербайджана составил 18,4 млрд кубометров, что на 4,2% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Экспорт в Турцию снизился на 0,2 млрд кубометров (2,7%) до 7,3 млрд кубометров, а в Грузию было продано 1,7 млрд кубометров, как и годом ранее.

За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано около 4,2 млрд кубометров газа. Это на 0,1 млрд кубометров или 2,33% меньше по сравнению с прошлым годом.