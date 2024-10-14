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Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу более чем на 9%

Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу более чем на 9% В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал в Европу 9,4 млрд кубометров природного газа, что на на 0,8 млрд кубометров или на 9,3% больше чем годом ранее.
Энергетика
14 октября 2024 г. 12:47
Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу более чем на 9%

В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал в Европу 9,4 млрд кубометров природного газа, что на на 0,8 млрд кубометров или на 9,3% больше чем годом ранее.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики за 9 месяцев 2024 года.

Общий объем экспорта газа из Азербайджана составил 18,4 млрд кубометров, что на 4,2% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Экспорт в Турцию снизился на 0,2 млрд кубометров (2,7%) до 7,3 млрд кубометров, а в Грузию было продано 1,7 млрд кубометров, как и годом ранее.

За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано около 4,2 млрд кубометров газа. Это на 0,1 млрд кубометров или 2,33% меньше по сравнению с прошлым годом.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan Avropaya qaz ixracını 9 %-dən çox artırıb

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