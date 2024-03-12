Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу более чем на 10%

В январе-феврале 2024 года Азербайджан экспортировал в Европу 2,1 млрд кубометров природного газа.

В январе-феврале 2024 года Азербайджан экспортировал в Европу 2,1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Минэнерго.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи газа в Европу выросли на 0,2 млрд кубометров или 10,53%.

В целом за два месяца объем экспорта газа из Азербайджана за рубеж составил 4,1 млрд кубометров, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

За январь-февраль 2024 года Азербайджан экспортировал в Турцию 1,4 млрд кубометров, а в Грузию - 0,6 млрд кубометров газа.

За отчетный период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано около 0,8 млрд кубометров газа, что на 0,1 млрд кубометров или 11,12% меньше, чем год назад.