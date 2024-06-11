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Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу более чем на 10%

Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу более чем на 10% В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в Европу 5,3 млрд кубометров природного газа, что на 0,5 млрд кубометров или 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Энергетика
11 июня 2024 г. 15:01
Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу более чем на 10%

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в Европу 5,3 млрд кубометров природного газа, что на 0,5 млрд кубометров или 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики за январь-май 2024 года.

В целом же за прошедшие 5 месяцев объем экспорта газа из Азербайджана за рубеж составил 10,6 млрд кубометров, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 4,1 млрд кубометров газа, что на 0,2 млрд кубометров или 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае 2024 года в Грузию было экспортировано 1,2 млрд кубометров газа, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано около 2,3 млрд кубометров газа, что на 0,1 млрд кубометров или 4,2% меньше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s gas exports to Europe up by over 10%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan qazının Avropaya ixracı 10 %-dən çox artıb

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