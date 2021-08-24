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Азербайджан увеличил экспорт газа на 35%

Азербайджан увеличил экспорт газа на 35%
Энергетика
24 августа 2021 г. 11:11
Азербайджан увеличил экспорт газа на 35%

В январе-июле этого года Азербайджан продал за рубеж около 10,4 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики касательно добычи нефти и газа в стране за семь месяцев текущего года.

По данным, это примерно на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев этого года в Турцию было экспортировано примерно 5,2 млрд кубометров, в Европу - 4 млрд кубометров, а в Грузию - 1,1 млрд кубометров газа.

За этот период в систему газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) закачано 58,4 млн кубометров газа.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 35% growth in gas export 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan qaz ixracını 35 % artırıb

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