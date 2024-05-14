О нас

Азербайджан увеличил экспорт газа на 3%

Азербайджан увеличил экспорт газа на 3%
Энергетика
14 мая 2024 г. 12:20
Азербайджан увеличил экспорт газа на 3%

В январе-апреле этого года Азербайджан экспортировал в Европу 4,2 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, это следует из оперативных данных Министерства энергетики за январь-апрель 2024 года.

По сравнению с тем же периодом 2023 года продажи газа в Европу выросли на 0,3 млрд кубометров или 7,7%.

В целом продажи газа за рубеж за отчетный период составили 8,5 млрд кубометров, что на 2,7% больше в годовом выражении.

В январе-апреле этого года Азербайджан поставил в Турцию 3,2 млрд, а в Грузию - 1,1 млрд кубометров газа. Экспорт газа в Турцию сократился на 0,2 млрд кубометров или 5,9%, в Грузию - не изменился.

За отчетный период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано около 1,8 млрд кубометров газа. Это на 0,1 млрд кубометров или 5,3% меньше, чем год назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan’s gas exports to Europe up by nearly 3%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan qaz ixracını 3 %-ə yaxın artırıb

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi