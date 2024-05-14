Азербайджан увеличил экспорт газа на 3%

В январе-апреле этого года Азербайджан экспортировал в Европу 4,2 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, это следует из оперативных данных Министерства энергетики за январь-апрель 2024 года.

По сравнению с тем же периодом 2023 года продажи газа в Европу выросли на 0,3 млрд кубометров или 7,7%.

В целом продажи газа за рубеж за отчетный период составили 8,5 млрд кубометров, что на 2,7% больше в годовом выражении.

В январе-апреле этого года Азербайджан поставил в Турцию 3,2 млрд, а в Грузию - 1,1 млрд кубометров газа. Экспорт газа в Турцию сократился на 0,2 млрд кубометров или 5,9%, в Грузию - не изменился.

За отчетный период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано около 1,8 млрд кубометров газа. Это на 0,1 млрд кубометров или 5,3% меньше, чем год назад.