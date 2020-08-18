Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%

В Турцию было экспортировано 6,3 млрд кубометров газа

В январе-июле этого года продажи газа из Азербайджана за рубеж составили 7,7 млрд кубометров.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года в Турцию было экспортировано 6,3 млрд кубометров газа. Объем экспорта газа в Грузию составил 1,4 млрд кубометров.

Отметим, что поставки природного газа в Турцию осуществляются через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийский газопровод (TANAP). В Грузию же газ транспортируется по трубопроводам Баку-Тбилиси-Эрзурум и Газимамед-Газах.