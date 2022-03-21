О нас
Аудио новости

Азербайджан увеличил экспорт газа и нефти в Грузию

Азербайджан увеличил экспорт газа и нефти в Грузию В январе-феврале этого года Грузия закупила у Азербайджана 510 743,4 кубометров природного газа на сумму 99 642 тысячи долларов США.
Энергетика
21 марта 2022 г. 12:24
Азербайджан увеличил экспорт газа и нефти в Грузию

В январе-феврале этого года Грузия закупила у Азербайджана более полмиллиона кубометров газа на сумму 99 642 тысячи долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта, составивший 510 743,4 кубометров природного газа, увеличился на 42%.

За отчетный период соседняя страна импортировала из Азербайджана 36 879,4 тонны нефти и нефтепродуктов на общую сумму 27 449,9 тыс. долларов США, что на 23,5% больше показателя годом ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstana qaz və neft ixracını artırıb

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
15 марта 2022 г. 13:42
Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность
Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность
14 марта 2022 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi