Азербайджан увеличил экспорт газа и нефти в Грузию

В январе-феврале этого года Грузия закупила у Азербайджана 510 743,4 кубометров природного газа на сумму 99 642 тысячи долларов США.

В январе-феврале этого года Грузия закупила у Азербайджана более полмиллиона кубометров газа на сумму 99 642 тысячи долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта, составивший 510 743,4 кубометров природного газа, увеличился на 42%.

За отчетный период соседняя страна импортировала из Азербайджана 36 879,4 тонны нефти и нефтепродуктов на общую сумму 27 449,9 тыс. долларов США, что на 23,5% больше показателя годом ранее.