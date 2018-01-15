Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 80%

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В 2017 году Азербайджан экспортировал в зарубежные страны электроэнергию на 50,969 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 22,625 млн долларов или на 79,82% (1,8 раза) больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

За отчетный период наблюдается положительная динамика и в объеме экспортированной электроэнергии. Зарубежным странам продано 1 160 196 кВт/ч электроэнергии, что на 513,438 кВт/ч или 79,39% (1,8 раза) больше, чем в 2016 году.

Экспорт электроэнергии в 2017 году составил 0,37% от общего экспорта Азербайджана.