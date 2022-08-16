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Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 26%, импорт сократил на 17%

Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 26%, импорт сократил на 17% В январе-июле текущего года экспорт электроэнергии Азербайджана составил 1 037,7 млн кВт/ч, импорт - 83,5 млн кВт/ч.
Энергетика
16 августа 2022 г. 11:32
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 26%, импорт сократил на 17%

В январе-июле текущего года экспорт электроэнергии Азербайджана составил 1 037,7 млн кВт/ч, импорт - 83,5 млн кВт/ч.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 215,3 млн кВт/ч или 26,2%, а импорт сократился на 16,6 млн кВт/ч или 16,6%.

Только в июле 2022 года экспорт электроэнергии Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 221,5 млн кВт/ч, до 374,2 млн кВт/ч, импорт - на 1,2 млн кВт/ч, до 12,4 млн кВт/ч.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 26% growth in electricity exports, 17% decline in imports 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan elektrik enejrisi ixracını 26% artırıb, idxalını isə 17% azaldıb

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