​Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 25%

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, в июле текущего года Азербайджан экспортировал 167 898,22 тыс. кВт/час электроэнергии, что на 33 874,52 кВт/час или 25,28% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период объем экспорта электроэнергии, по данным таможенных деклараций, в годовом исчислении сократился на 172 690,05 тыс. кВт/час или 45,04% и составил 210 759,67 тыс. кВт/час.

Как сообщили в Комитете, в июле общая стоимость реализованной на экспорт электроэнергии составила 12 803,81 тыс. долларов США, что на 5 817,19 тыс. долларов или 31,24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.