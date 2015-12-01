Азербайджан увеличил экспорт дизельного топлива

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за ноябрь этого года экспортировало 92 874 тонн дизельного топлива, 27 119 тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, объем экспорта дизельного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 53,6%, авиационного топлива - на 57,2%.

В целом, за январь-ноябрь 2015 года экспортировано 874 473 тонн дизельного топлива, 228 480 тонн авиационного топлива и 280 тонн печного мазута. За отчетный период объем экспорта дизельного топлива в годовом исчислении сократился на 1,4%, печного мазута вырос на 29,7%, экспорт авиационного топлива сократился на 47,9%.

В ноябре текущего года цена 1 тонны этилированного бензина на мировом рынке составила 469,26 долларов, авиатоплива - 435,37 долларов, дизельного топлива - 407,13 долларов, однопроцентного серного мазута - 210,14 долларов.

В отчетном месяце цена одного барреля сырой нефти марки Brent на мировых рынках составила 44,30 долларов, Urals - 43,05 долларов, BTC FOB Ceyhan - 45,18 долларов.