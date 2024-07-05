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Азербайджан увеличил доходы от продажи углеводородов более чем на 23%

Азербайджан увеличил доходы от продажи углеводородов более чем на 23% В 2023 году Азербайджан получил чистый доход от продажи углеводородов в размере 14 млрд 519 млн манатов (8 млрд 540,6 млн долларов США), что на 2 млрд 753,2 млн манатов или 23,4% больше утвержденного бюджетного показателя фонда на 2023 год.
Энергетика
5 июля 2024 г. 16:31
Азербайджан увеличил доходы от продажи углеводородов более чем на 23%

В 2023 году Азербайджан получил чистый доход от продажи углеводородов в размере 14 млрд 519 млн манатов (8 млрд 540,6 млн долларов США).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты "Аудит формирования и использования по основным направлениям средств Государственного нефтяного фонда" по итогам мероприятия внешнего государственного финансового контроля.

Согласно отчету, это на 2 млрд 753,2 млн манатов или 23,4% больше утвержденного бюджетного показателя фонда на 2023 год.

В документе отмечается, что если в бюджете 2023 года цена реализации сырой нефти прогнозировалась на уровне 60 долларов США, то средняя цена одного барреля в течение года составила 83,4 доллара США. В связи с тем, что цена реализации нефти оказалась на 23,4 доллара США выше прогноза, поступления от продажи нефти и газа превысили прогноз на 2 млрд 753,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan payına düşən karbohidrogenlərin satışından gəlirlərini 23 %-dən çox artırıb

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