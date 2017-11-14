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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта сырой нефти на 27%

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-октябре Азербайджан экспортировал 16 977 159 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 0,28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    Стоимость проданных за 10 месяцев объемов нефти составила 6,539 млрд долларов, что превышает прошлогодний показатель на 27%.

    Отметим, что за отчетный период экспорт сырой нефти составил 72,22% общих объемов экспорта.

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