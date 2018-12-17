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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре Азербайджан экспортировал 6 450 694,35 тыс. кубометров природного газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1 256 132,50 тыс. долларов.

    За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении сократился на 443 611,07 тыс. кубометров или на 6,43%, стоимость повысилась на 100 112,72 тыс. долларов или на 8,66%.

    Экспорт природного газа составил 7,01% от общих объемов экспорта за 11 месяцев года.

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