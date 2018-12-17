Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре Азербайджан экспортировал 6 450 694,35 тыс. кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 1 256 132,50 тыс. долларов.

За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении сократился на 443 611,07 тыс. кубометров или на 6,43%, стоимость повысилась на 100 112,72 тыс. долларов или на 8,66%.

Экспорт природного газа составил 7,01% от общих объемов экспорта за 11 месяцев года.