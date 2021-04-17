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Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена на 27%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена на 27% Согласно таможенным декларациям, в январе-марте этого года Азербайджан экспортировал 23 988 тонн полипропилена в первичных формах
Энергетика
17 апреля 2021 г. 18:21
Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена на 27%

Согласно таможенным декларациям, в январе-марте этого года Азербайджан экспортировал 23 988 тонн полипропилена в первичных формах.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, его стоимость составила 26,791 миллиона долларов.

Это на 5,672 миллиона долларов США (26,8%) больше и на 935 тонн (3,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом квартале доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 5,34%, а в общем объеме экспорта составила 0,65%.

Полипропилен производится на заводе по производству полипропилена SOCAR Polymer с годовой производственной мощностью 184 000 тонн. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polipropilen ixracından gəlirini 27 % artırıb

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