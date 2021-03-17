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Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 76%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 76% За прошедшие два месяца доля полиэтилена в экспорте по ненефтяному сектору составила 7,1%, в первичных формах - 0,85%
Энергетика
17 марта 2021 г. 13:03
Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 76%

В январе-феврале этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 24 371 тонну полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в этом объеме составила 23,616 млн долларов США.

Это на 5 193 тонны (27,07%) меньше и на 10,201 млн долларов США (76%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие два месяца доля полиэтилена в экспорте по ненефтяному сектору составила 7,1%, в первичных формах - 0,85%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азерикимъя" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а полиэтилен высокой плотности - на одноименном заводе ООО SOCAR Polymer, введенном в эксплуатацию в феврале прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 76% rise in revenue from polyethylene exports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polietilen ixracından gəlirini 76 % artırıb

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