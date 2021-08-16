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Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 67%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 67% В январе-июле этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 79,3 тыс. тонн полиэтилена в первичной форме.
Энергетика
16 августа 2021 г. 14:06
Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 67%

В январе-июле этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 79,3 тыс. тонн полиэтилена в первичной форме.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в этом объеме составила 91,1 млн долларов США.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это соответственно на 6,3% меньше и на 67,2% больше.

За 7 месяцев доля полиэтилена в экспорте ненефтяного сектора составила 6,73%. За отчетный период доля полиэтилена в общем объеме экспорта страны составила 0,8%.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 67% increase in profits from polyethylene exports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polietilen ixracından qazancını 67 %-dən çox artırıb

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