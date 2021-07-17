Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена более чем на 60%

В январе-июне этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 65 640 тонн полиэтилена в первичной форме.

В январе-июне этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 65 640 тонн полиэтилена в первичной форме.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в этом объеме составила 75,63 млн долларов США.

Это на 11,5% меньше и на 59,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 6 месяцев доля полиэтилена в экспорте ненефтяного сектора составила 6,5%. За отчетный период доля полиэтилена в общем объеме экспорта страны составила 0,9%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азерикимъя" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а полиэтилен высокой плотности-на заводе ООО SOCAR Polymer, введенном в эксплуатацию в феврале прошлого года.