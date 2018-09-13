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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 74%

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал 772 697 тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 392,17 млн долларов США.

    За 8 месяцев объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 32,4%, стоимость – на 74,4%.

    За отчетный период доля экспорта нефтепродуктов в структуре экспорта Азербайджана снизилась с 3,1% до 3%.

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