Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 74%

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал 772 697 тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 392,17 млн долларов США.

За 8 месяцев объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 32,4%, стоимость – на 74,4%.

За отчетный период доля экспорта нефтепродуктов в структуре экспорта Азербайджана снизилась с 3,1% до 3%.