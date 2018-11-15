Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 71%

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года Азербайджан экспортировал 895 112,19 тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 459 661,82 тыс. долларов.

За 10 месяцев этого года объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 209 104,89 тонн или 30,5%, стоимость – на 191 434 тыс. долларов или 71,4%.

За отчетный период экспорт нефтепродуктов составил 2,9% общих объемов экспорта Азербайджана.