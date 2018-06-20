Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов более чем вдвое

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал 517 915,30 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 267 629,66 тыс. долларов США.

Экспорт нефтепродуктов составил 3,63% общих объемов экспорта Азербайджана.

За 5 месяцев этого года объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 50,05%, стоимость – более чем вдвое.