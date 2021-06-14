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Азербайджан увеличил добычу товарного газа почти на 8%

Азербайджан увеличил добычу товарного газа почти на 8% В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 14 млн 309 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.
Энергетика
14 июня 2021 г. 17:38
Азербайджан увеличил добычу товарного газа почти на 8%

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 14 млн 309 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 14 млн 282 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

В отчетном периоде добыча нефти снизилась на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (товарной - на 5,9%).

За пять месяцев этого года в стране добыто 17 млрд 000,3 млн кубометров природного газа. На товарный газ 12 млрд 547,4 млн кубометров. В январе-мае этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 3,4%, а товарного газа - на 7,7%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees nearly 8% rise in marketable gas production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əmtəəlik qaz hasilatını 8 %-dək artırıb

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