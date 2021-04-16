Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 12%

В отчетном периоде добыча нефти была на 5,2% меньше (товарная - на 5,3%), чем за аналогичный период прошлого года

В январе-марте этого года в Азербайджане было добыто 8 млн 816,4 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 8 млн 799,5 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

В отчетном периоде добыча нефти была на 5,2% меньше (товарная - на 5,3%), чем за аналогичный период прошлого года.

За первые три месяца этого года в стране добыто 10 млрд 563,4 млн кубометров природного газа. Из этого объема 7 млрд 803,7 млн кубометров пришлось на товарный природный газ. В январе-марте этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 5,7%, а товарного газа - на 12%.