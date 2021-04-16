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Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 12%

Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 12% В отчетном периоде добыча нефти была на 5,2% меньше (товарная - на 5,3%), чем за аналогичный период прошлого года
Энергетика
16 апреля 2021 г. 12:45
Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 12%

В январе-марте этого года в Азербайджане было добыто 8 млн 816,4 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 8 млн 799,5 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

В отчетном периоде добыча нефти была на 5,2% меньше (товарная - на 5,3%), чем за аналогичный период прошлого года.

За первые три месяца этого года в стране добыто 10 млрд 563,4 млн кубометров природного газа. Из этого объема 7 млрд 803,7 млн кубометров пришлось на товарный природный газ. В январе-марте этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 5,7%, а товарного газа - на 12%.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases commercial gas production 12%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əmtəəlik qaz hasilatını 12 % artırıb

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