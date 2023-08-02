О нас

Азербайджан удовлетворяет 75% потребностей Болгарии в природном газе

Азербайджан удовлетворяет 75% потребностей Болгарии в природном газе Объем азербайджанского природного газа, поставляемого через болгаро-греческий интерконнектор (IGB), удовлетворяет около 74,66% болгарского спроса и создает основу для формирования разумных цен на “голубое топливо” в этой стране.
Энергетика
2 августа 2023 г. 15:08
Азербайджан удовлетворяет 75% потребностей Болгарии в природном газе

Объем азербайджанского природного газа, поставляемого через болгаро-греческий интерконнектор (IGB), удовлетворяет около 74,66% болгарского спроса и создает основу для формирования разумных цен на “голубое топливо” в этой стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

На днях Болгарская комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) утвердила цену на природный газ на август на уровне 59,67 лева (33,49 доллара США) за 1 мегаватт-час. Это на 1,4% меньше, чем стоимость “голубого топлива” на июль.

Было отмечено, что “Булгаргаз”, дочерняя компания болгарского энергетического холдинга, будет продавать природный газ по этой цене конечным поставщикам и лицам, получившим лицензию на производство и передачу тепловой энергии.

Отметим, что в эти цену входит весь согласованный объем азербайджанского природного газа в соответствии с действующим долгосрочным договором с Азербайджаном.

Напомним, что газопровод Греция-Болгария был введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября 2022 года. IGB предусматривает транспортировку в Болгарию “голубого топлива”, добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания ”Булгаргаз ЭАД“ подписала контракт с консорциумом ”Шахдениз“ на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения ”Шахдениз-2". Природный газ Азербайджана сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150-километровый участок трубопровода общей протяженностью 182 километра проходит по территории Болгарии. Ожидается, что годовая пропускная способность трубопровода составит 3-5 миллиардов кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan meets 75% of Bulgaria's natural gas demand
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Bolqarıstanın təbii qaza olan tələbatının 75 %-ni ödəyir

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
ФотоСтали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
31 июля 2023 г. 20:59
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
31 июля 2023 г. 14:05
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
31 июля 2023 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi