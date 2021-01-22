Азербайджан удовлетворил 64% потребностей Грузии в нефтяном битуме

В 2020 году Грузия импортировала 128,7 тыс. тонн нефтяного битума

В 2020 году Грузия импортировала 128,7 тыс. тонн нефтяного битума.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии,

Согласно информации, это на 41,3 тыс. тонн или на 24,3% меньше показателя годом ранее.

82,1 тыс. тонн или 63,8% импорта пришлось на Азербайджан. В отчетном году Азербайджан стал основным поставщиком нефтяного битума в соседнюю страну.

В прошлом году основными импортерами нефтяного битума в Грузию после Азербайджана были Ирак (26,6 тыс. тонн), Иран (9,1 тыс. тонн), Россия (7,2 тыс. тонн), Турция (2,4 тыс. тонн) и другие страны.