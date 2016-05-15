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    ​Азербайджан, Турция и Грузия будут вместе обеспечивать безопасность нефтепроводов

    Министры трех стран обсудили вопрос обеспечения безопасности нефтегазопроводов

    Баку. 15Май. REPORT.AZ/Азербайджан, Турция и Грузия договорились совместно обеспечивать безопасность нефтегазопроводов.

    Как передает Report, об этом заявил в воскресенье в Габале министр обороны Турции Исмет Йылмаз.

    "Министры трех стран обсудили вопрос обеспечения безопасности нефтегазопроводов и было получено согласие на этот счет", — сказал Йылмаз на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Габале.

    Четвертая трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии прошла в Габале на севере Азербайджана по приглашению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

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