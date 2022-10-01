Президент: Уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу

Уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу.

Уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

"Азербайджан на протяжении многих лет является надежным поставщиком нефти на международные и, в первую очередь, европейские рынки, а теперь стал надежным поставщиком газа. Я хотел бы прокомментировать то, что госпожа президент [председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен] сказала о возобновляемых источниках энергии - это также часть нашего меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики, который был подписан в июле этого года между Европейской комиссией и Азербайджаном. Я уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу", - заявил глава государства.