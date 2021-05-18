Азербайджан стал вторым основным поставщиком электроэнергии в Грузию

В общей сложности Грузия импортировала 1 697,3 млн киловатт-часов

В январе-апреле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 499,2 млн киловатт-часов электроэнергии.

Об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO), сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан удовлетворил 29,41% потребностей соседней страны в электроэнергии.

В общей сложности Грузия импортировала 1 697,3 млн киловатт-часов.

За первые 4 месяца Грузия поставила из России 1 037 млн киловатт-часов электроэнергии, из Турции - 161,2 млн киловатт-часов.