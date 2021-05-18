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Азербайджан стал вторым основным поставщиком электроэнергии в Грузию

Азербайджан стал вторым основным поставщиком электроэнергии в Грузию В общей сложности Грузия импортировала 1 697,3 млн киловатт-часов
Энергетика
18 мая 2021 г. 13:31
Азербайджан стал вторым основным поставщиком электроэнергии в Грузию

В январе-апреле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 499,2 млн киловатт-часов электроэнергии.

Об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO), сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан удовлетворил 29,41% потребностей соседней страны в электроэнергии.

В общей сложности Грузия импортировала 1 697,3 млн киловатт-часов.

За первые 4 месяца Грузия поставила из России 1 037 млн киловатт-часов электроэнергии, из Турции - 161,2 млн киловатт-часов.

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Версия на английском языке Azerbaijan becomes second largest supplier of electricity to Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın ikinci əsas elektrik enerjisi təminatçısı olub

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