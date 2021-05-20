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Азербайджан стал основным поставщиком нефтяного битума в Грузию

Азербайджан стал основным поставщиком нефтяного битума в Грузию За первые четыре месяца после Азербайджана основными экспортерами нефтяного битума в Грузию стали Ирак (1,1 тыс. тонн)
Энергетика
20 мая 2021 г. 12:47
Азербайджан стал основным поставщиком нефтяного битума в Грузию

В апреле этого года Грузия импортировала 7,8 тыс. тонн нефтяного битума.

Об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии, передает грузинское бюро Report.

Согласно информации, 7,3 тыс. тонн или 93,6% импорта пришлось на Азербайджан, а 0,5 тыс. тонн (6,4%) - на Туркменистан.

В январе-апреле объем импортируемых соседней страной нефтепродуктов увеличился на 1,7% в годовом сравнении и составил 18,1 тыс. тонн. Азербайджан обеспечил 16 тыс. тонн (88,4%) этого объема.

За первые четыре месяца после Азербайджана основными экспортерами нефтяного битума в Грузию стали Ирак (1,1 тыс. тонн), Туркменистан (0,5 тыс. тонн) и Россия (0,5 тыс. тонн).

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Версия на английском языке Azerbaijan becomes main supplier of petroleum bitumen to Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın əsas neft bitumu tədarükçüsü olub

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