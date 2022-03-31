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Азербайджан стал 2-м в мире по росту спроса на электроэнергию

Азербайджан стал 2-м в мире по росту спроса на электроэнергию В прошлом году Азербайджан стал 2-й в мире страной с самым быстрым ростом спроса (12%) на электроэнергию.
Энергетика
31 марта 2022 г. 13:34
Азербайджан стал 2-м в мире по росту спроса на электроэнергию

В прошлом году Азербайджан стал 2-й в мире страной с самым быстрым ростом спроса (12%) на электроэнергию.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете консалтинговой компании Ember, работающей в сфере климата и энергетики.

Согласно документу, в 2021 году страной с самым быстрым ростом спроса на электроэнергию стал Китай (13%). За ним последовали Азербайджан (12 %), Казахстан (10 %) и Турция (9%).

Согласно исследованию, если учесть другие возобновляемые источники энергии, в 2021 году 38% производства электроэнергии в мире осуществлялось за счет "зеленой энергии". С другой стороны, во время постпандемического экономического возрождения использование угля испытало самый быстрый рост с 1985 года. С момента подписания Парижского соглашения по климату в 2015 году доля ветра и Солнца в производстве электроэнергии удвоилась.

Самый быстрый переход на ветровую и солнечную энергию произошел в Нидерландах, Австралии и Вьетнаме. За последние два года каждая из этих трех стран переместила 10% своего спроса на электроэнергию из ископаемого топлива в "зеленые источники".

Исследователи сообщают, что, несмотря на возобновление спроса на уголь в 2021 году, крупнейшие экономики таких стран как США, Великобритания, Германия и Канада стремятся электрифицировать свои сети на 100% в течение следующих 15 лет. Это изменение связано с климатическими обязательствами стран ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию. Ученые отмечают, что к 2030 году достичь этого можно за счет увеличения использования энергии ветра и Солнца примерно на 20% ежегодно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan elektrik enerjisinə tələbatın artımına görə dünyada 2-ci olub

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