Азербайджан создает либеральный рынок электроэнергии

Был проведен онлайн-семинар с целью изучения опыта Турции

В рамках исполнения соответствующих поручений главы государства по ускорению реформ в энергетическом секторе Азербайджана был проведен онлайн-семинар с целью изучения опыта Турции по созданию в стране либерального рынка электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Азербайджана.

В мероприятии, посвященном вопросам управления рынком электроэнергии и возобновляемых источников энергии в условиях либеральных рыночных отношений, приняли участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Пярвиз Шахбазов отметил, что сотрудничество с братской Турцией развивается по восходящей линии во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе: "Стратегические энергетические проекты, реализуемые в результате совместных усилий президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, показывают, что наше сотрудничество играет важную роль в формировании энергетической карты не только двух стран, но и мира. Рынок электроэнергии Турции и его достижения в области возобновляемых источников энергии, наше сотрудничество в этом направлении также внесут вклад в развитие электроэнергетического сектора нашей страны на основе новых отношений".

В выступлении также были высказаны предложения по поэтапному переходу к либеральной рыночной модели в электроэнергетике и подготовке нового законопроекта, содержащего рыночные принципы в этой сфере.