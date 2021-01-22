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Азербайджан создает либеральный рынок электроэнергии

Азербайджан создает либеральный рынок электроэнергии Был проведен онлайн-семинар с целью изучения опыта Турции
Энергетика
22 января 2021 г. 10:10
Азербайджан создает либеральный рынок электроэнергии
Пярвиз Шахбазов

В рамках исполнения соответствующих поручений главы государства по ускорению реформ в энергетическом секторе Азербайджана был проведен онлайн-семинар с целью изучения опыта Турции по созданию в стране либерального рынка электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Азербайджана.

В мероприятии, посвященном вопросам управления рынком электроэнергии и возобновляемых источников энергии в условиях либеральных рыночных отношений, приняли участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Пярвиз Шахбазов отметил, что сотрудничество с братской Турцией развивается по восходящей линии во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе: "Стратегические энергетические проекты, реализуемые в результате совместных усилий президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, показывают, что наше сотрудничество играет важную роль в формировании энергетической карты не только двух стран, но и мира. Рынок электроэнергии Турции и его достижения в области возобновляемых источников энергии, наше сотрудничество в этом направлении также внесут вклад в развитие электроэнергетического сектора нашей страны на основе новых отношений".

В выступлении также были высказаны предложения по поэтапному переходу к либеральной рыночной модели в электроэнергетике и подготовке нового законопроекта, содержащего рыночные принципы в этой сфере.

Фатих Донмез
Фатих Донмез
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan liberal elektrik enerjisi bazarı yaradır

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