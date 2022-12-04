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Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти

Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти На 34-й встрече министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран-не членов в формате видеоконференции, Азербайджан также согласился сохранить в силе решение, принятое в октябре 2022 года.
Энергетика
4 декабря 2022 г. 17:51
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти

На 34-й встрече министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран-не членов в формате видеоконференции, Азербайджан также согласился сохранить в силе решение, принятое в октябре 2022 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Таким образом, обязательства стран-участниц "Декларации о сотрудничестве", определенные в отношении их квот в августе текущего года, остаются неизменными. Обязательство Азербайджана по сокращению составляет 33 тыс. баррелей в сутки, а его ежедневная квота на добычу сырой нефти составляет 684 тыс. баррелей.

Очередная встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 4 июня следующего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “OPEC plus”un neft bazarının tənzimlənməsinə dair mövqeyi ilə həmrəydir

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