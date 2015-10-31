​Азербайджан сократил выработку ветровой энергии

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года выработка ветровой энергии в Азербайджане сократилась в годовом исчислении на 9,6% и составила 4,7 млн. кВт/час. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период в стране выработано 3,2 млн. кВт/час солнечной энергии.

Отметим, что за 9 месяцев в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром выработано продукции и оказано услуг в объеме 1 396,3 млн. манатов, что на 2,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

За отчетный период выработка электроэнергии в стране увеличилась на 1,2% до 17 195,7 млн. кВт/час, в том числе производство энергии на водных электростанциях в годовом исчислении выросло на 21,4% до 1 237,7 млн. кВт/час, на тепловых электростанциях сократилось на 0,2% до 15 131 млн. кВт/час.