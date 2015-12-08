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    ​Азербайджан сократил выработку электроэнергии

    В годовом исчислении производство осталось стабильным

    Баку. 8 декабря. REPORT. AZ/ В ноябре текущего года в энергосистеме страны было выработано около 1,9 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

    По информации, за январь-ноябрь 2015 года было выработано около 20,5 млрд. кВт/час электроэнергии. В годовом исчислении производство осталось стабильным. 

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