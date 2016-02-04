Азербайджан сократил выработку электроэнергии на 9%

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года в энергосистеме страны было выработано около 2,1 млрд. кВт/час электроэнергии. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

Отметим, что это на 0,2 млрд. кВт/час или 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

Напомним, что в 2015 году было выработано около 22,5 млрд. кВт/час электроэнергии.