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Азербайджан сократил прокачку по BTC на 28%

Азербайджан сократил прокачку по BTC на 28% За год объем транспортировок нефти сократился на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
Энергетика
18 февраля 2021 г. 11:17
Азербайджан сократил прокачку по BTC на 28%

В январе по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 3 161,4 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 79,4% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За год объем транспортировок нефти сократился на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

За январь посредством Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 2 509,3 млн тонн нефти, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 276,1 млн тонн (на 27,8% меньше).

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces oil transportation via BTC
Версия на азербайджанском языке BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 28 %-dək artıb

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