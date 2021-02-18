Азербайджан сократил прокачку по BTC на 28%

За год объем транспортировок нефти сократился на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года

В январе по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 3 161,4 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 79,4% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За год объем транспортировок нефти сократился на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

За январь посредством Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 2 509,3 млн тонн нефти, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 276,1 млн тонн (на 27,8% меньше).