​Азербайджан сократил производство электроэнергии на 6%

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года в энергосистеме страны было выработано около 1,6 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", производство электроэнергии в годовом исчислении не изменилось.

Наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

В январе-мае этого года в энергосистеме страны было выработано около 9,2 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 6,12% меньше аналогичного показателя 2015 года. Отметим, что за 5 месяцев прошлого года производство электроэнергии составило 9,8 млрд. кВт/час.

В "Азерэнержи" также сообщили, что выплаты компании в госбюджет были обеспечены в установленном порядке и на 1 марта 2016 года долг погашен: "В свою очередь, текущие долги перед госбюджетом своевременно выплачиваются".

Отметим, что в последние дни некоторые СМИ, ссылаясь на заключение Счетной палаты по годовому отчету об исполнении госбюджета на 2015 год, опубликовали информацию о наличии долга ОАО "Азерэнержи" перед госбюджетом в размере 780 млн. манатов.