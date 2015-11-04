​Азербайджан сократил производство электроэнергии

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в энергосистеме страны было выработано около 1,7 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

По информации, за январь-октябрь 2015 года было выработано около 18,6 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года.