Азербайджан сократил экспорт нефти и нефтепродуктов почти на 2%

В январе-октябре текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 22 млн 268 тыс. 798,30 тонн.

В январе-октябре текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 22 млн 268 тыс. 798,30 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов продукции составила 13 млрд 785 млн 636,21 тыс. долларов США.

Объем экспортированной продукции за январь-октябрь 2023 года на 1,83%, а стоимость - на 19,76% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

За отчетный период доля нефти и нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 46,98%.

Отметим, что в январе-октябре 2023 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 43 млрд 520 млн долларов США. 29 млрд 346 млн долларов США пришлось на экспорт, а 14 млрд 174 млн долларов США - на импорт.