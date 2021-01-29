Азербайджан сократил экспорт метанола на 21%

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе

В декабре прошлого года Азербайджан экспортировал метанол на сумму 5,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно информации, это на 4 млн долларов США, или в 4,6 раза больше, чем за тот же месяц 2019 года.

В 2020 году из Азербайджана был экспортирован метанол на сумму 51,2 млн долларов США. А это на 13,4 млн долларов США или на 20,7% меньше, чем за 2019 год.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн метанола в год.