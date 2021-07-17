Азербайджан сократил экспорт карбамида на 30%

За январь-июнь текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 35 185 тонн азотных удобрений.

За январь-июнь текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 35 185 тонн азотных удобрений.

Стоимость экспорта за 6 месяцев этого года составила 7,65 млн долларов США, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Это на 30,25% меньше и на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период доля азотных удобрений в экспорте ненефтяного сектора составила 0,1%.

Карбамид производится на заводе SOCAR Carbamid, построенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод сдан в эксплуатацию 16 января 2019 года. Мощность составляет 650-660 тыс. тонн карбамида в год. На экспорт предназначено 70% объема производства.