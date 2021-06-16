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Азербайджан сократил экспорт карбамида более чем в 4 раза

Азербайджан сократил экспорт карбамида более чем в 4 раза За январь-май текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 12 тыс. 493,6 тонны азотных удобрений.
Энергетика
16 июня 2021 г. 12:09
Азербайджан сократил экспорт карбамида более чем в 4 раза

За январь-май текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 12 тыс. 493,6 тонны азотных удобрений.

Стоимость экспорта за пять месяцев этого года составила 2,203 миллиона долларов США, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Это на 5,162 млн долларов (в 3,3 раза) и на 37 тыс. 945 тонн (в 4,04 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период доля азотных удобрений в экспорте ненефтяного сектора составила 0,24%.

Карбамид производится на заводе SOCAR Carbamid, построенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод сдан в эксплуатацию 16 января 2019 года. Мощность составляет 650-660 тыс. тонн карбамида в год. На экспорт предназначено 70% объема производства.

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Версия на английском языке Azerbaijan quadruples carbamide export 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan karbamid ixracını 4 dəfədən çox azaldıb

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