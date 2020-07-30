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Азербайджан сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию

Азербайджан сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию Россия в мае снизила объемы поставок газа в Турцию на 62% в годовом выражении, уступив второе место по объемам поставок Катару
Энергетика
30 июля 2020 г. 14:00
Азербайджан сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию

Россия в мае снизила объемы поставок газа в Турцию на 62% в годовом выражении, уступив второе место по объемам поставок Катару.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в отчете турецкого энергетического регулятора EPDK.

Поставки газа из России в Турцию в мае вновь упали в годовом выражении - на 62%, до 340 миллионов кубометров. В месячном выражении объемы снизились на 38%.

При этом заметно увеличились поставки из Катара: в годовом выражении в четыре раза, в месячном - вдвое. Таким образом, Катар сместил РФ со второго места по объемам поставок газа в Турцию, отправив в страну 520 миллионов кубометров.

Как отмечается в отчете, крупнейшую долю по поставкам газа в Турцию сохранил за собой Азербайджан, из которого было импортировано на 14,5% больше, чем в прошлом году, или 882 миллиона кубометров.

Доля России на рынке Турции в мае уменьшилась до 12,74% против апрельских 17,86%. На Азербайджан пришлось 33% поставок, на Катар - 19,5%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyənin ən böyük təbii qaz tədarükçüsüdür
Версия на английском языке Azerbaijan retains leadership in gas supplies to Turkey

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