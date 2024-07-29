Азербайджан сохранил лидерство среди поставщиков газа в Турцию в мае

Азербайджан в январе-мае 2024 года экспортировал в Турцию 4 млрд 683,75 млн кубометров газа.

Азербайджан в январе-мае 2024 года экспортировал в Турцию 4 млрд 683,75 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

Согласно информации, это на 5,6 % больше, чем за первые пять месяцев 2023 года.

В мае 2024 года Азербайджан экспортировал в Турцию 1 млрд 008,58 млн кубометров природного газа. Это на 9,24 % больше, чем в мае прошлого года.

Таким образом, в мае Азербайджан сохранил лидерство среди стран- экспортеров природного газа в Турцию. На долю Азербайджана в мае пришлось 35 % всего импортируемого Турцией природного газа.

В целом, в мае экспорт газа в Турцию составил 2 млрд 882,34 млн кубометров [спад на 21,94 %]. При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 336,48 млн кубометров (81,06 % всех поставок, спад на 17,49 %), сжиженного природного газа (СПГ) – 545,86 млн кубометров (18,94 % всех поставок, спад на 36,56 %).

В мае поставки газа в Турцию осуществлялись из шести стран (Азербайджан, Россия, Иран – трубопроводами, США, Египет Алжир – сжиженный природный газ).