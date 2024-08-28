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Азербайджан сохранил лидерство среди поставщиков газа в Турцию в июне

Азербайджан сохранил лидерство среди поставщиков газа в Турцию в июне Азербайджан в январе-июне 2024 года экспортировал в Турцию 5 млрд 680,7 млн кубометров газа.
Энергетика
28 августа 2024 г. 17:04
Азербайджан сохранил лидерство среди поставщиков газа в Турцию в июне

Азербайджан в январе-июне 2024 года экспортировал в Турцию 5 млрд 680,7 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

Согласно информации, это на 6,3 % ниже, чем за первые шесть месяцев 2023 года.

В июне 2024 года Азербайджан экспортировал в Турцию 996,95 млн кубометров природного газа. Это на 34,06 % больше, чем в июне прошлого года.

Таким образом, в июне Азербайджан сохранил лидерство среди стран- экспортеров природного газа в Турцию. На долю Азербайджана в июне пришлось 43,07 % всего импортируемого Турцией природного газа.

В целом, в июне экспорт газа в Турцию составил 2 млрд 314,93 млн кубометров [спад на 0,75 %]. При этом на долю трубопроводного газа пришлось 1 млрд 950,83 млн кубометров (84,27 % всех поставок, рост на 4,3 %), сжиженного природного газа (СПГ) – 364,1 млн кубометров (15,73 % всех поставок, спад на 21,2 %).

В июне поставки газа в Турцию осуществлялись из четырех стран (Азербайджан, Россия, Иран – трубопроводами, Алжир – сжиженный природный газ).

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