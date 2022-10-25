О нас

Азербайджан - самый главный инвестор в Албанию 

Азербайджан - самый главный инвестор в Албанию  Азербайджан является самым главным инвестором в Албанию за 30 лет.
Энергетика
25 октября 2022 г. 17:18
Азербайджан - самый главный инвестор в Албанию 

Азербайджан является самым главным инвестором в Албанию за 30 лет.

Как передает Report со ссылкой на Albanian Daily News, двусторонние отношения между Албанией и Азербайджаном находятся на хорошем уровне, особенно в экономической сфере.

В Албании отмечают важность Трансадриатического газопровода для региона. Так, ожидается, что газопровод TAP будет продолжен проектом IAP, который возьмет начало в Албании. Это дало бы албанской экономике значительную "передышку" и обеспечило бы стабильность в будущем, особенно в контексте сегодняшнего энергетического кризиса в Европе.

В целом отмечается, что Азербайджан переживает один из своих лучших периодов - в экономической, дипломатической и торговой сферах. Энергокризис и существующая геополитическая ситуация дали возможность стране укрепить позицию страны как важного транзитного хаба для мировой торговли, жизненно важного источника энергии для Европы.

"Азербайджан стал главным собеседником для европейцев в области энергетики и торговли. Об этом свидетельствует высокая интенсивность встреч между двумя сторонами", - отмечает издание, добавив, что экспорт азербайджанского газа в Европу увеличился более чем на 30%, что делает его одним из альтернативных поставщиков Старого Света.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Albaniya KİV: "Azərbaycan son 30 ildə ən mühüm investora çevrilib"
Версия на английском языке Azerbaijan - most important investor in Albania

Самое важное

Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi