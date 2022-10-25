Азербайджан - самый главный инвестор в Албанию

Азербайджан является самым главным инвестором в Албанию за 30 лет.

Азербайджан является самым главным инвестором в Албанию за 30 лет.

Как передает Report со ссылкой на Albanian Daily News, двусторонние отношения между Албанией и Азербайджаном находятся на хорошем уровне, особенно в экономической сфере.

В Албании отмечают важность Трансадриатического газопровода для региона. Так, ожидается, что газопровод TAP будет продолжен проектом IAP, который возьмет начало в Албании. Это дало бы албанской экономике значительную "передышку" и обеспечило бы стабильность в будущем, особенно в контексте сегодняшнего энергетического кризиса в Европе.

В целом отмечается, что Азербайджан переживает один из своих лучших периодов - в экономической, дипломатической и торговой сферах. Энергокризис и существующая геополитическая ситуация дали возможность стране укрепить позицию страны как важного транзитного хаба для мировой торговли, жизненно важного источника энергии для Европы.

"Азербайджан стал главным собеседником для европейцев в области энергетики и торговли. Об этом свидетельствует высокая интенсивность встреч между двумя сторонами", - отмечает издание, добавив, что экспорт азербайджанского газа в Европу увеличился более чем на 30%, что делает его одним из альтернативных поставщиков Старого Света.