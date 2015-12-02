​Азербайджан с начала следующего года приступит к модернизации нефтеперерабатывающего завода

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Работам по модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева будет дан старт в начале следующего года. Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель директора Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC) Эмиль Алхаслы на международной конференции, проходящей в рамках Недели нефтепереработки и нефтехимии стран СНГ.

По его словам, согласно плану, во втором квартале 2019 года на заводе начнется производство дизельного топлива, а во втором квартале 2020 года - производство бензина стандарта Евро-5.

"Новая битумная установка на заводе будет сдана в эксплуатацию в 2018 году. После модернизации годовой объем производства автомобильного бензина составит 2,2 млн. тонн, дизельного топлива - 3 млн. тонн, керосина - 1 млн. тонн. На долю дизельного топлива придется 37%, автомобильного бензина - 25%, керосина - 13%, других нефтепродуктов - 25% общего объема всей производимой на заводе нефтепродукции", - отметил Э.Алхаслы.

Заместитель директора отметил, что реализация этого проекта, в первую очередь, обеспечит внутренний спрос на автомобильный бензин в течение 15-20 лет.