Азербайджан с 2014 года увеличил запасы мощностей возобновляемой энергии на 567 МВт

Азербайджан за период 2014-2023г увеличил запасы мощностей возобновляемой энергии на 567 МВт, до 1 тыс. 688 МВт.

Азербайджан за период 2014-2023г увеличил запасы мощностей возобновляемой энергии на 567 МВт, до 1 тыс. 688 МВт.

Об этом, как передает Report, говорится в отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) за 2024 год.

Согласно отчету, в 2023 году мощности гидроэнергетики в Азербайджане по сравнению с 2014 годом увеличились на 224 МВт, до 1 тыс. 302 МВт. Мощности ветроэнергетики в отчетный период увеличились с 3 МВт в 2014 году до 67 МВт в 2023 году, солнечной энергетики – с 2 МВт до 282 МВт соответственно.

Остальное приходится на мощности, работающие на твердом биотопливе и возобновляемых отходах и на биогазе.

Доля возобновляемых источников энергии (с учетом ГЭС -ред.) в энергосистеме Азербайджана увеличилась с 15,2% в 2014 году до 20,3% к концу 2023 года.