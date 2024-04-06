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Азербайджан с 2014 года увеличил запасы мощностей возобновляемой энергии на 567 МВт

Азербайджан с 2014 года увеличил запасы мощностей возобновляемой энергии на 567 МВт Азербайджан за период 2014-2023г увеличил запасы мощностей возобновляемой энергии на 567 МВт, до 1 тыс. 688 МВт.
Энергетика
6 апреля 2024 г. 17:02
Азербайджан с 2014 года увеличил запасы мощностей возобновляемой энергии на 567 МВт

Азербайджан за период 2014-2023г увеличил запасы мощностей возобновляемой энергии на 567 МВт, до 1 тыс. 688 МВт.

Об этом, как передает Report, говорится в отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) за 2024 год.

Согласно отчету, в 2023 году мощности гидроэнергетики в Азербайджане по сравнению с 2014 годом увеличились на 224 МВт, до 1 тыс. 302 МВт. Мощности ветроэнергетики в отчетный период увеличились с 3 МВт в 2014 году до 67 МВт в 2023 году, солнечной энергетики – с 2 МВт до 282 МВт соответственно.

Остальное приходится на мощности, работающие на твердом биотопливе и возобновляемых отходах и на биогазе.

Доля возобновляемых источников энергии (с учетом ГЭС -ред.) в энергосистеме Азербайджана увеличилась с 15,2% в 2014 году до 20,3% к концу 2023 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases renewable energy capacity reserves by 567 MW since 2014
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 2014-cü ildən bəri bərpa olunan enerji ehtiyatlarını 567 meqavat artırıb

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