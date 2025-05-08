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Азербайджан с 2010 года поставил во Вьетнам нефти на $2,55 млрд

Азербайджан с 2010 года поставил во Вьетнам нефти на $2,55 млрд SOCAR Trading SA, торговое подразделение Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), с 2010 года и по конец января 2025 года поставила на нефтеперерабатывающий завод Dung Quat во Вьетнаме 35 партий азербайджанской нефти.
Энергетика
8 мая 2025 г. 11:20
Азербайджан с 2010 года поставил во Вьетнам нефти на $2,55 млрд

SOCAR Trading SA, торговое подразделение Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), с 2010 года и по конец января 2025 года поставила на нефтеперерабатывающий завод Dung Quat во Вьетнаме 35 партий азербайджанской нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Petrovietnam.

“С 2010 года по конец января 2025 года SOCAR Trading Singapore (филиал SOCAR Trading SA в Сингапуре) поставила на НПЗ Dung Quat 35 партий азербайджанской нефти объемом около 31,7 млн баррелей, что эквивалентно 4,34 млн тонн общей стоимостью около $2,55 млрд”, - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что поставки были осуществлены в рамках соглашений и контрактов, подписанных с 2009 года двумя дочерними структурами Petrovietnam - PVOIL и BSR с SOCAR Trading SA (дочерняя компания SOCAR на поставку азербайджанской нефти марки Azeri на НПЗ Dung Quat.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 15 ildə Vyetnama 2,55 milyard ABŞ dolları dəyərində neft tədarük edib
Версия на английском языке Azerbaijan ships $2.55B in oil to Vietnam since 2010

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