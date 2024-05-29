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Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия подписали меморандум о создании совместного предприятия

Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия подписали меморандум о создании совместного предприятия Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия подписали меморандум о создании совместного предприятия.
Энергетика
29 мая 2024 г. 12:51
Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия подписали меморандум о создании совместного предприятия

Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия подписали меморандум о создании совместного предприятия.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, румынский оператор электросетей Transelectrica подписал Меморандум о взаимопонимании с энергетическим оператором Азербайджана "Азерэнержи", с "Грузинской государственной электросистемой" и венгерской компанией MVM о создании совместного предприятия по "зеленой энергетике", расположенного в центральной Румынии.

"Основной целью предприятия является реализация проекта "Зеленого энергетического коридора", принятого правительствами четырех стран. "Зеленый энергетический коридор" - проект, принятый правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии при поддержке Европейской комиссии. Этот проект укрепит региональный энергетический потенциал и обеспечит электроэнергию из возобновляемых источников по конкурентоспособным ценам в соответствии с целями энергетического перехода Европейского союза", - говорится в сообщении Transelectrica.

Целью проекта является оценка производства и обмена "чистой энергией" в Европейском и Кавказском регионах, создание необходимой инфраструктуры для облегчения такого обмена.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Romania, Georgia, Hungary ink MoU to establish joint venture
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rumıniya, Gürcüstan və Macarıstan birgə müəssisənin yaradılması üçün memorandum imzalayıblar

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